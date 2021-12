Geen mondkapje, thuiswerkverbod of ongevaccineerd: coronaproblemen op de werkvloer

Het coronabeleid en de naleving ervan leidden tot heel wat schermutselingen op de werkvloer, soms uitmondend in ontslag of een gang naar de rechter. RTL Nieuws zette een aantal opmerkelijke zaken op een rij. Een selectie daaruit:

Hier en daar werden mensen ontslagen omdat ze weigerden een mondkapje te dragen. Zo was er een 59-jarige taartbezorger in Bilthoven, die door zijn baas, de banketbakker, ontslag kreeg omdat hij geen mondkapje droeg. Ook een 32-jarige schoonmaker op Schiphol kon vertrekken, nadat hij weigerde de mondkap op te zetten.

Ook leidde het thuisblijven bij klachten weleens tot onenigheid. Zo was er een hevig hoestende werknemer bij een chemiebedrijf in Dordrecht die - tegen het advies van collega's in - weigerde naar huis te gaan. Hij bleek corona te hebben en werd ontslagen.

Thuiswerkverbod

Aan de andere kant zijn er de werkgevers die medewerkers verbieden om thuis te werken. Zo eiste een Limburgs belastingadvieskantoor dat een secretaresse die tot de risicogroep behoorde, naar kantoor kwam, maar de werkgever weigerde voor haar een veilige plek te creëren. Het kwam hem duur te staan. Van de rechter moest het bedrijf 100.000 euro schadevergoeding betalen. Dat bedrag is nog niet betaald.

Tenslotte is er nog de ongevaccineerde, die weigert te testen. Een danser van een Amsterdams dansgezelschap werd geschorst zonder loon, omdat hij principieel tegen het testen was. Hij vond het schending van de lichamelijke integriteit en van zijn privacy. De kantonrechter oordeelde echter dat de eventuele schending gezien de omstandigheden terecht was en de schorsing dus ook.