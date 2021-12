Gommers noemde covid ‘peanuts’, maar bedoelde het niet zo

Diederik Gommers deed de afgelopen dagen een paar opmerkelijke uitspraken. Zo zei hij bij NU.nl getwijfeld te hebben over de boosterprik en in debatcentrum de Balie was opeens 'die hele covid peanuts'. Het zou uit zijn verband zijn gerukt.

In een online interview met de Balie sprak de IC-baas over het effect van de coronapandemie op jongeren. "Wat heel belangrijk is, is dat jongeren bijna niet ziek worden. Dat is niet 0 procent, maar de kans is bijzonder klein. Dan kan je wel nog long-covid-klachten krijgen, maar ook bij jongeren is die kans relatief klein."

Gommers vergeleek Covid-19 met de klimaatcrisis en ebola en noemde in die context het coronavirus voor jongeren 'peanuts'. "Dit is toch een virus van niks dan eigenlijk. We sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk niet ziek van", zegt hij tegen de jongeren.

De uitspraak wordt inmiddels - voornamelijk door wappies - veelvuldig gedeeld op social media, maar Gommers nuanceerde op zijn eigen Instagramaccount: "Het is totaal niet mijn intentie geweest om minachtend te doen over het virus of te suggereren dat het niks voorstelt."

Gisteren zei hij bij NU.nl nog dat hij 'twee weken had getwijfeld' over de boosterprik. "Toen heb ik een antistoffentest gedaan. Daaruit bleek dat ik niet genoeg antistoffen had. Daar schrok ik wel even van." Vervolgens liet hij zich toch prikken.