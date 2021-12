WHO: Omikron is stap naar einde pandemie

Waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot nu toe uiterst terughoudend bleef over de ernst van de omikronvariant, is ook daar nu het inzicht dat de mutatie een gunstig verloop heeft.

Topman David Nabarro zegt in gesprek met een Amerikaanse radiozender dat de omikronvariant een stap op weg lijkt naar het einde van de pandemie. Wel benadrukt hij dat iedereen ook deze variant 'zeer serieus moet nemen'. Maar Nabarro zegt ook deze variant veel liever te zien dan de deltavariant. "Äls we moeten kiezen tussen leven met delta of leven met omikron, dan is de laatste absoluut de minste van de twee kwaden."

Nabarro legt uit dat pandemieën vaker volgens dit patroon verlopen. "Het virus muteert in een besmettelijker, maar minder gevaarlijke variant. Omikron is een duidelijke stap op weg naar een wereld waarin corona niet gevaarlijker is dan een verkoudheid."