‘Coronapatiënten in ziekenhuizen regelmatig om andere reden opgenomen’

Een aantal patiënten in de ziekenhuizen test positief op corona, terwijl ze om een andere reden zijn opgenomen. Zij worden vaak wel geteld als coronapatiënt. Zo kan een verkeerd beeld ontstaan van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Ongeveer een derde van de opgenomen patiënten in het Groningse UMCG heeft corona, maar ligt om een andere reden in het ziekenhuis. In het UMCG testen ze ook mensen zonder klachten, zodat een vollediger beeld ontstaat van het aantal coronabesmettingen. Het heeft wel tot gevolg dat veel meer patiënten in isolatiekamers moeten worden opgenomen.

Ger Sieders, van het capaciteitsteam van het UMCG tegen de NOS: "We hebben nu zes patiënten in het ziekenhuis die behandeld worden voor iets anders, maar die positief zijn. We verwachten dat dit steeds vaker gaat gebeuren, dat we mensen gaan opnemen die besmet zijn."

Het LCPS, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, stelt dat er bij de telling nu nog geen onderscheid wordt gemaakt, maar dat uniform testbeleid wel belangrijk is. "Met het snel oplopen van de besmettingscijfers waarbij besmette mensen niet altijd klachten hebben is het verstandig om in de zorg afspraken te maken over testbeleid in de hele keten, dus niet alleen bij de ziekenhuizen."