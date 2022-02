Pandemie voorbij? “Kans op nieuwe variant is 100 procent”

De coronamaatregelen worden in rap tempo afgebouwd. Razendsnel verdwijnt de pandemie naar de achtergrond. Maar zijn we echt af van dat vermaledijde coronavirus?

Viroloog Eric Snijder van het LUMC weet zeker van niet. "De kans op een nieuwe variant is honderd procent," zegt hij bij RTL Nieuws. "Het zal moeten blijken of dat een reden is voor nieuwe vaccinaties of extra maatregelen."

Volgens de viroloog is het een realistisch scenario dat er plots een sterk veranderd virus opduikt dat we nog niet kennen. Een variant die heftiger is dan omikron bijvoorbeeld. "En dan hebben we het nog alleen over het coronavirus. Een SARS3 is ook nog een realistisch scenario. En ook andere virusfamilies kunnen voor problemen gaan zorgen."

Hoe we daar wat tegen doen? Heel goed opvolgen welke virussen er rond gaan, zodat we eventuele uitbraken snel de kop in kunnen drukken. Verder blijven vaccins en virusremmers belangrijk, aldus de viroloog. En dan maar hopen dat we niet weer in lockdown moeten.