Thuistest kan binnenkort nierfalen, diabetes en hartkwalen opsporen

Op dit moment wordt er proefgedraaid met een zelftest om nierschade, hart- en vaatziekten en diabetes vroegtijdig op te sporen. Over vijf jaar kan nationaal bevolkingsonderzoek beginnen voor 50- tot 75-jarigen.

Het zou gezondheidsverlies voor deze patiënten met 25 procent laten afnemen. "Een behoorlijk aantal Nederlanders heeft nierfalen, hartziekten of diabetes zonder dat ze het weten", zegt onderzoeker Ron Gansevoort, internist-nefroloog in het UMC Groningen tegen de NOS. "De hartritmetest gaat via een app op de smartphone. Zo kunnen we detecteren wat voor soort hartritmestoornis het is en advies geven." Verder wordt er gekeken naar een bepaald eiwit in de urine, wat kan duiden op nierschade, hoog cholesterol of diabetes.

Ongeveer 160.000 Nederlanders deden al mee aan de proef. "Bij een afwijking kregen ze vervolgens het advies om naar de huisarts te gaan, maar dat advies volgt slechts 50 procent van de mensen op", constateert Gansevoort. "Blijkbaar bereiken we mensen niet goed, of gaat het mis in de communicatie. Of de drempel naar de huisarts is toch te hoog. We werken nu aan een andere aanpak, bijvoorbeeld een consultatiebureauachtige setting."

Er zijn in Nederland 1,5 miljoen mensen bekend met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen met chronische nierschade en 1 miljoen met diabetes type 2. Vroegtijdige opsporing kan de gezondheidsproblemen fors beperken. "We hopen dat we over vijf jaar zover zijn dat we een nationaal bevolkingsonderzoek kunnen aanbieden."