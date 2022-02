Is een half uur per dag bewegen echt voldoende?

Het lijkt zo weinig, een half uur per dag bewegen, maar volgens de richtlijnen zou het genoeg moeten zijn. Is dat ook zo? Metro ging te rade bij een bewegingswetenschapper.

"Volgens de Nederlandse beweegrichtlijnen moeten volwassenen en ouderen per week minimaal 150 minuten lichaamsbeweging krijgen, verdeeld over meerdere dagen”, vertelt Maureen Ros, bewegingswetenschapper en specialist Fit en Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Je moet dan wel een béétje je best doen. "Het gaat om inspanning waarbij je hartslag iets omhoog gaat, maar waar je niet per se van gaat zweten of buiten adem raakt. Denk aan wandelen of fietsen. Daarnaast wordt aangeraden om minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen.”

Het grootste gezondheidsvoordeel behaal je als je van niet bewegen overstapt op matig actief zijn. "Wanneer mensen die nu vooral stil zitten beginnen met een beetje bewegen, dan is dat fantastisch.” Meer bewegen is beter, maar de gezondheidswinst neemt dan nog maar een klein beetje toe: dubbel zoveel bewegen is niet dubbel zo gezond.

Volgens de expert is een half uur bewegen per dag dus echt voldoende. En het hoeft niet eens hardlopen of gewichtheffen te zijn.