‘Gefrituurd voedsel verandert je zenuwbanen’

Voel je je vaak uitgeput en vaag? Het kan je eten zijn, zegt Harvard-psychiater en bestsellerauteur Uma Naidoo. In een interview met de Sudduetsche Zeitung legt ze uit van welke voedsel je geconcentreerder wordt, beter slaapt, depressies bestrijdt en weer zin krijgt in seks.

Naidoo gelooft in probiotische voeding. "Probiotische voedingsmiddelen, zoals die in bepaalde soorten yoghurt of in gefermenteerde voedingsmiddelen zoals miso, Koreaanse kimchi of zuurkool voorkomen, kunnen helpen tegen depressie. Ook kazen als Mozzarella of Gouda bevatten deze vriendelijke bacteriën."

Naidoo heeft ook een oplossing voor wat ze noemt 'hersenmist'. "Er zijn verbanden met voeding en het is aangetoond dat er veel factoren zijn die ons geheugen beïnvloeden. Vooral gefrituurd voedsel verandert de zenuwbanen die een rol spelen bij ons geheugen. Daarom moet u vettig, gefrituurd voedsel vermijden. Koolhydraten met een hoge glycemische index moeten ook worden vermeden, d.w.z. wit brood of pasta en andere producten gemaakt van witte bloem. Suiker is ook bijzonder schadelijk; het beschadigt de hippocampus, het deel van de hersenen dat belangrijk is voor bepaalde herinneringen. Het is al eeuwen bekend dat voedsel ons geheugen aantast. Al in Hamlet zegt Ophelia de zin: »Er is rozemarijn, dat is voor de herinnering.«"

De psychiater heeft ook goede raad voor je libido. "Ik raad voedingsmiddelen aan die het lichaam stimuleren om het hormoon oxytocine aan te maken. Zoals donkere chocolade. En vooral magnesiumrijk voedsel, zuivelproducten, eieren of noten, pistachenoten of amandelen. En af en toe een glaasje wijn."