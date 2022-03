China kan coronahaarden niet meer blussen: Recordaantal besmettingen onder de radar

China registreerde dit jaar al meer coronagevallen dan in heel 2021. De Chinese nationale gezondheidscommissie meldt dat er gisteren 1337 nieuwe gevallen zijn opgedoken. Daarmee komt het totaal voor dit jaar boven de 9000 uit.

Het snel stijgende aantal besmettingen komt volgens de autoriteiten door de nieuwe BA.2-subvariant. Deze omikronmutatie is nog besmettelijker en wordt minder goed opgepikt door testen. Er zouden daarom nu ook veel besmettingen onder de radar blijven. Deze subvariant is in Nederland sinds februari dominant, meldt het RIVM.

De grootste brandhaard in China is in de noordoostelijke provincie Jilin. Daar werden 895 gevallen gemeld. In de stad Shenzhen, grenzend aan Hongkong, hebben 75 mensen positief getest.

Lockdown

Shenzhen, een stad die ongeveer net zo veel inwoners heeft als Nederland, ging gisteren in totale lockdown. Het openbaar vervoer ligt stil en het stadsbestuur heeft inwoners opgedragen om vanuit huis te werken. Er is een massale testcampagne op touw gezet om alle inwoners te testen op corona in de komende dagen.

De besmettingscijfers van Hongkong worden niet meegerekend. In die stad zijn in het afgelopen etmaal 32.000 positieve gevallen gemeld.

De cijfers liggen nog ver onder de aantallen van Europa en de VS, maar het is de grootste uitbraak sinds het begin van de pandemie in Wuhan begin 2020 en de strategie van elke brandhaard uitdoven met zware lockdowns en verplicht testen lijkt nu gedoemd te mislukken.

Het is al langer bekend dat er subvarianten van de omikronmutatie rondgaan. Sinds vorige maand is BA.2 dominant in Europa. Deze subvariant lijkt niet te leiden tot meer ziekenhuisopnames in vergelijking met de originele BA.1-besmetting, zegt het RIVM.