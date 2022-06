Corona: stijgende cijfers maken voor de vakantie niet veel uit

Corona zou pas na de zomer weer de kop opsteken, maar het virus heeft zich niet aan de afspraak gehouden. Overal in Europa stijgen de besmettingscijfers tamelijk snel. En de ziekenhuizen krijgen weer meer patiënten, al valt die stroom in de meeste landen nog mee.

Dat het virus overal de kop opsteekt, is relatief goed nieuws. Bij vorige golven was de verdeling meestal ongelijk. Zo had Italië als eerste veel besmettingen. Dat land moest je mijden om gezond te blijven. Maar nu is de kans om op vakantie besmet te raken in Amsterdam of Valkenburg even groot als in Barcelona en Salou.

Viroloog Van Gucht: “De klimmende coronacijfers zijn niet relevant voor wie straks met vakantie gaat. De dynamiek in ons land zie je ook in andere landen, waar veelal dezelfde varianten circuleren”, zegt hij. “Ik vind het wel iets om rekening mee te houden individueel. Als je tot een risicogroep behoort en je neemt de metro, de bus of het vliegtuig, dan is het altijd verstandig om jezelf te beschermen met een FFP2-masker. Maar het maakt momenteel niet uit of je de metro neemt in Brussel, Parijs of Madrid. Dat is het grote verschil met het begin van de pandemie. Dan had je een virus dat uitbrak in Italië, terwijl er hier op dat ogenblik nauwelijks virus circuleerde.”