Van Ranst: in september zijn mondkapjes terug

De zomergolf lijkt over zijn hoogtepunt heen, maar juich niet te vroeg, zegt de Belgsiche viroloog Marc Van Ranst. “Na 1 september denk ik dat er weer maatregelen kunnen volgen. Mondmaskers zie ik terugkomen, zeker op het openbaar vervoer.”

Moeten we ons zorgen maken voor het najaar? “Feest-, theater- en concertzalen zorgen er maar beter dat hun ventilatie goed werkt, zodat er niks hoeft afgelast te worden”, zegt de viroloog. “Want we weten intussen wat we moeten doen. CO2-meters plaatsen, ventileren. Ik zie geen problemen opduiken om zaken terug te sluiten. Maar een terugkeer van het mondmasker zie ik wel. Zeker na de start van het schooljaar.

Van Ranst denkt dat vooral het openbaar vervoer weer een mondmasker zal terugzien. “Dat was als laatste aan de beurt om het mondmasker af te schaffen, ik denk dat het de eerste sector zal zijn waar het terug zal moeten. In Spanje en Duitsland is het mondmasker nog altijd verplicht op het openbaar vervoer. Iedereen zal zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om het virus onder controle te houden. Als overheid kan je toch nooit iets goed doen.