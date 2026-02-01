Dit fruit je beter uit je smoothie weglaten: 'Antioxidanten breken af'

Een smoothie is niet alleen lekker, je drinkt hem toch ook voor de gezondheid . Maar als dat je doel is, kun je er beter geen banaan in stoppen. Helaas, want een banaan zit vol met kalium en geeft een lekkere smaak en dikte aan je drankje.

Onderzoekers van de University of California concluderen dat er een stofje in bananen zit dat de gezondheidsvoordelen van ander fruit teniet doet. De antioxidanten in de vorm van flavonolen, die in bijvoorbeeld bessen, appels en peren zitten, zijn erg goed voor onder meer hart en vaten.

Antioxidanten verdwijnen

Maar nieuwe experimenten tonen aan dat slechts één banaan bij je smoothie ervoor zorgt dat veel van deze antioxidanten als sneeuw voor de zon verdwijnen uit je gezondheidsdrankje. De onderzoekers gaven een kleine groep mensen óf een smoothie vol rood fruit óf een supplement van flavonolen. Tests wezen uit dat de deelnemers daarna meer flavonolen in hun bloed hadden. Zat er echter een banaan in de smoothie dan was de hoeveelheid van de gezonde stoffen in hun bloed 84 procent lager dan na een pure dosis flavonolen.

Combinatie maakt uit

"We waren erg verrast over hoe snel één enkele banaan ervoor zorgde dat de hoeveelheid flavonolen zowel in de smoothie als in het lichaam verminderde", zegt voedingswetenschapper Javier Ottaviani van UCD. "Dit maakt duidelijk hoe de combinatie van verschillende voedingsmiddelen effect kan hebben op de gezondheidsvoordelen van voedsel."