Bijna iedereen die met corona in het ziekenhuis lag heeft nog altijd klachten

Ruim 90 procent van degenen die met ernstige corona in het ziekenhuis lagen, heeft na een jaar nog klachten. Met revalidatie herstelt de lichamelijke conditie meestal, maar cognitieve klachten, zoals geheugen- en concentratieproblemen, houden aan.

Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens, schrijft het AD.

Van ex-corona-patienten in het ziekenhuis is 92 procent na een jaar niet klachtenvrij. Ze houden last van pijn, kortademigheid na inspanning, hevige vermoeidheid en geheugen- en concentratieproblemen. Ruim 60 procent is zo vermoeid dat ze niet meer goed functioneren. Hellemons: ,,We zien heel weinig verbetering. Als deze patiënten na drie maanden nog klachten hebben, hebben ze die vaak na twaalf maanden ook nog. Dat is slecht nieuws.''