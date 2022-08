Vegetariërs zijn minder dik dan vleeseters

Het heeft even geduurd voor betrouwbare gegevens beschikbaar kwamen over het gemiddelde gewicht van vleeseters en vegetariërs. Maar die zijn er nu en ze bevestigen het vooroordeel dat vleeseters dikker zijn dan vegetariërs. Hoe meer vlees mensen eten, hoe dikker ze zijn (gemiddeld dan).

In een onderzoek van het Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences in Leipzig, werden ongeveer 9.000 redelijk representatieve inwoners van Leipzig onder de loep genomen. De proefpersonen werden gewogen, hun lengte werd gemeten en uit deze twee waarden werd de body mass index (BMI) bepaald. Ze vulden ook een standaard persoonlijkheidsvragenlijst in. En natuurlijk moesten ze aangeven hoe vaak ze dierlijke producten consumeerden, zowel primair (vlees, worst) als secundair (melk, eieren).

Bij de beoordeling is niet alleen onderscheid gemaakt tussen vleeseters en vegetariërs, maar ook hoeveel vlees men at. Het verband was duidelijk: hoe meer vlees mensen aten, hoe dikker ze waren. Als je vlees helemaal weglaat, kun je je BMI met 1,2 punt verlagen. Het resultaat bleef bestaan, zelfs wanneer factoren zoals opleiding en leeftijd (die beide sterk gerelateerd zijn aan BMI) uit de gegevens werden verwijderd.

Je kunt dus een moeilijk dieet gaan volgen, of gevaarlijke pillen slikken. Maar je kan ook ophouden met vlees eten.