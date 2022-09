Jaap van Dissel optimistisch over de komende winter

Het gaat goed met corona, dat vindt zelfs Jaap van Dissel, vertelt hij aan De Volkskrant.

‘Nou ja, in zoverre kan ik daarin meegaan dat we eigenlijk al geruime tijd helemaal geen maatregelen meer hebben anders dan de basisregels: testen bij klachten en isolatie als de uitkomst positief is. We zitten nu op een niveau dat vergeleken met eerder heel laag is. We zien in Nederland, maar ook in andere Europese landen, dat het echt dalende is."

‘Wat in ieder geval opmerkelijk is, is dat we van omikron toch een aantal forse pieken hebben gezien, zonder dat dat meteen leidde tot heel hoge aantallen ziekenhuis- en ic-opnamen of overbelasting van de zorg. Als dat het beeld is dat zich de komende maanden voortzet, dan zou ik zeggen: dat is niet heel ongunstig.

‘En we gaan natuurlijk nog een herhaalbooster aanbieden, hopelijk met het vernieuwde vaccin dat ook de component omikron in zich draagt. Daar verwacht je natuurlijk ook effect van, zeker op ernstige ziekte en ziekenhuisopnamen.’