Zorgkwaliteit gaat achteruit in nieuw zorgakkoord: verder reizen, online consults of googel zelf maar

Als je zo onfortuinlijk bent om ziek te worden in de komende jaren, dan ben je vaker op jezelf aangewezen. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) wat er nu ligt, is nauwelijks aangepast sinds de stakingen en demonstraties van huisartsen en ander zorgpersoneel.

Het is de bedoeling dat patiënten zelf online een diagnose gaan stellen door hun symptomen op te zoeken. Als dat niet lukt, is een digitaal consult een optie. Mensen zullen soms meer moeten betalen voor zorgbehandelingen en verder moeten reizen. De 45-minutennorm, die stelt dat ieder persoon in Nederland binnen 45 minuten met een ambulance op de spoedeisende hulp moet kunnen arriveren, is ook verleden tijd. Dat scheelt weer geld.

Zorgminister Ernst Kuipers (D66) wil de afspraken met de zorgsector voor de komende vier jaar vastleggen. Het akkoord ligt nu bij de branchepartijen in de wijkverpleging, huisartsen en ziekenhuizen. De zorgkosten zijn niet meer op te hoesten en dus moeten er pijnlijke maatregelen worden genomen volgens Kuipers.

Er wordt bezuinigd op wijkverpleging (600 miljoen euro) en huisartsen (80 miljoen euro). Bizar, omdat de werkdruk en uitval erg hoog zijn en er amper aan de zorgvraag kan worden voldaan. Ook de vrije artsenkeuze wordt nog verder afgebroken. Verzekeraars en het ministerie willen zorg inkopen door contracten af te sluiten en ongecontracteerde zorg onaantrekkelijk maken door extra kosten te rekenen aan de patiënt en minder te betalen aan de aanbieder. En dit terwijl er grote wachtlijsten zijn bij aanbieders met contract.