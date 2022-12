Artsen en verpleegkundigen 3 tot 5 uur per dag bezig met administratie. Snelle typers niet beter af

Er is onderzoek gedaan naar het tiktempo van artsen en verpleegkundigen. Nutteloos denk je misschien. Niet als je weet dat ze gemiddeld drie tot vijf uur per dag bezig zijn met administratieve taken.

Onderzoeker Alex Schuurman van het Amsterdam UMC liet meer dan 2500 collega's in het ziekenhuis in 60 seconden een tekst over de Kerstman overtypen. Daarbij werd het aantal getypte woorden vergeleken met het aantal typefouten in de tekst.

Leeftijd maakte veel uit. "Hoe ouder je bent, hoe langzamer je typt", aldus Schuurman in NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Mensen onder de 30 jaar typen bijna twee keer zo snel als mensen boven de 60 jaar." Maar ook het specialisme speelt een rol. Internisten en neurologen zijn snelle typers. De microbiologen bleken het traagst. Gek genoeg, ervoeren zij hun administratieve taken als minder belastend dan de snellere typers. Dat gold ook voor de andere afdelingen die weinig of geen patiëntcontact hadden.

Het contact met patiënten brengt een hogere werkdruk met zich mee, aldus de onderzoekers. Er is dus minder tijd voor de administratieve taken. In het algemeen ervaren de zorgmedewerkers het administratieve werk als negatief. "Veel artsen en verpleegkundigen zeggen drie tot vijf uur per dag bezig te zijn met administratie", zegt Schuurman, die met zijn studie de luchtige kersteditie van het prestigieuze British Medical Journal haalde. "Maar uit onze studie blijkt dat sneller typen daar niet de oplossing voor is. Er moet dus wat anders gebeuren."