7 tips om beter te slapen

Zet computers en smartphones uit

Computers, smartphones en elektronische apparaten in het algemeen zijn de vijanden van de slaap, vooral vanwege het kunstlicht dat ze via het scherm uitstralen. Bovendien maken ze het moeilijker om in slaap te vallen, omdat ze activiteiten uitvoeren die aandacht vereisen en de hersenen stimuleren, waardoor er adrenaline vrijkomt.

Vermijd teveel drinken vlak voor het slapen

Wie moeite heeft met inslapen, moet vermijden te veel te drinken voor het slapengaan. Je moet dan immers sneller plassen. Om deze reden is het raadzaam om maximaal een paar uur voor het slapengaan te drinken (vooral degenen die van kruidenthee en kruidenthee houden).

Niet aanbevolen voedingsmiddelen

Spijsvertering beïnvloedt de slaap, daarom is het belangrijk om zware maaltijden of de consumptie van voedingsmiddelen met veel vetten en eiwitten van dierlijke oorsprong te vermijden. Naast andere te vermijden voedingsmiddelen, worden gekruide of zure voedingsmiddelen niet aanbevolen, omdat ze reflux bevorderen.

Vermijd teveel lichaamsbeweging voor het slapengaan

Degenen die moeite hebben met in slaap vallen, moeten lichaamsbeweging vermijden binnen drie uur voor het slapengaan. Het is raadzaam om intense fysieke activiteit de activering van neuronen en spieren stimuleert, de bloedtoevoer naar de hersenen bevordert, de bloeddruk en de hartslag verhoogt.

Voorkom dat je 's middags een dutje doet

Hoewel een korte rustpauze een goede gewoonte kan zijn, kan overmatige rust contraproductief zijn.

Pas op voor alcohol

Alcohol wekt alleen de indruk dat het slaap en rust bevordert, maar in werkelijkheid tast het de aanmaak van serotonine en dopamine aan en vermindert daardoor de kwaliteit van de slaap.

Hou een slaapritme aan

Het helpt om iedere dag op dezelfde tijd te gaan slapen