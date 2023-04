Robot gaat bloedprikken: oplossing voor personeelstekort in de zorg

Een robot die bloed prikt, het komt dichtbij. Het Utrechtse bedrijf Vitestro hoopt de prikmachines volgend jaar op de markt te brengen. Dat kan de werkdruk in de zorg aanzienlijk verlichten.

Vitestro kreeg deze maand een investering van 12 miljoen euro om de robot verder op te schalen, maar pas als het Europese CE-certificaat binnen is kan het apparaat echt in ziekenhuizen worden gebruikt.

Nu al wordt de prikrobot getest in onder meer het bloedlab van het OLVG in Amsterdam. Woordvoerder Olderik Dijkstra: "Patiënten moeten er vast even aan wennen, dat er geen zorgmedewerker aan je arm komt. Maar het is een mooie innovatie."

Ook het UMC en St. Antonius in de hoofdstad testen het apparaat. Als alles goed gaat, kan het bedrijf de robot binnenkort gaan verkopen, eerst in West-Europa en Nederland. "Daar waar de personeelstekorten het grootst zijn."

Want het kan veel schelen: normaal werken er vijf tot tien mensen op de afdeling bloedafname. Dat moet straks worden teruggebracht tot één persoon die meerdere machines tegelijk bedient.

Het OLVG is alvast enthousiast. Patiënten kunnen sneller en met minder mankracht worden geholpen, denkt de woordvoerder. Ook de Patiëntenfederatie Nederland stelt dat de innovatie 'in principe' een oplossing kan zijn voor de hoge werkdruk.