Toename hart- en vaatziekten baart Hartstichting zorgen

Dat het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten stijgt, is wat de Hartstichting betreft "een zorgelijke trendbreuk". Het is volgens de organisatie belangrijk dat wordt onderzocht waar de toename door wordt veroorzaakt.

Het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten daalde tussen 2015 en 2020 ieder jaar. Zelfs met een vergrijzende bevolking, terwijl het risico stijgt naarmate mensen ouder worden.

Sinds het 'coronajaar' 2020 is echter een toename te zien. Uit dinsdag gepubliceerde CBS-cijfers werd duidelijk dat de stijgende lijn in 2022 werd voortgezet. Bijna een kwart van alle sterfgevallen (23 procent) was vorig jaar te wijten aan hart- en vaatziekten. In totaal gaat het dan om zo'n 39.000 mensen.

Corona-infectie

De Hartstichting wil weten hoe dit komt en hamert erop dat "iedereen aan de slag" moet om het aantal hart- en vaatziekten in te perken. Daar kunnen mensen voor een deel zelf iets aan doen, want een gezonde leefstijl verkleint de risico's. Roken, te veel alcohol, overgewicht en stress zijn bijvoorbeeld bekende risicofactoren.

Daarnaast duiden diverse onderzoeken erop dat mensen na een corona-infectie een grotere kans lopen om te worden getroffen door hart- en vaatziekten. "Ook als zij niet eerder hartproblemen of een verhoogde kans daarop hadden", schreef de Hartstichting hierover in een eerder bericht. Het lijkt er volgens de organisatie op dat vooral mensen die erg ziek waren door het coronavirus meer risico lopen. Volledig uitsluitsel heeft de wetenschap hier echter nog niet over gegeven.