Nieuw-Zeelandse vrouw loopt 18 maanden rond met chirurgisch instrument ‘zo groot als een bord’ in haar maag

Een vrouw uit Nieuw-Zeeland had anderhalf jaar lang buikpijn na een keizersnede, en nu is duidelijk geworden waarom. Ze blijkt al die tijd met een chirurgisch instrument 'zo groot als een bord' in de maag te hebben gezeten, schrijft The Guardian.

Het slachtoffer beviel in 2020 in het Auckland City Hospital via een keizersnede. Hierbij werd een zogenaamde 'Alexis wound retractor' gebruikt om de randen van de insnede open te houden tijdens de operatie. Het kindje kwam gezond en wel ter wereld, maar het instrument – zo groot als een maaltijdbord – bleef achter in haar buikholte. Niemand van de elf medische personeelsleden in de operatiekamer heeft dit opgemerkt, zelfs niet na het controleren van alle instrumenten na de ingreep.

Extra large Alexis wound retractor

Na 18 maanden werd het instrument eindelijk ontdekt tijdens een CT-scan. Eerdere onderzoeken leverden niks op, onder andere omdat een 'Alexis wound retractor', die bestaat uit twee harde kunststof ringen, niet op een gewone röntgenscan te zien is.

Het ziekenhuis concludeerde na een intern onderzoek dat de organisatie en niemand van het personeel enige blaam trof, maar daar denkt de Nieuw-Zeelandse overheid na een extern onderzoek heel anders over. “Het kost me weinig moeite om tot de conclusie te komen dat het achterlaten van een chirurgisch instrument in het lichaam van een patiënt ver onder de verwachte standaardnorm ligt, voor die conclusie heb ik het advies van een expert zelfs niet nodig”, legt gezondheidscommissaris Morag McDowell uit bij de openbaarmaking van het rapport. “Dit zou nooit mogen gebeuren.”