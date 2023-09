Magnesium: wondermiddel voor diabetes, long COVID en hartziekten?

Magnesium is een essentiële mineraal die een belangrijke rol speelt in veel lichaamsfuncties, waaronder de regulatie van de bloedsuikerspiegel, de immuunrespons en het hartritme. Recent onderzoek suggereert dat magnesium ook een potentieel effectieve behandeling kan zijn voor diabetes, long COVID en hartziekten, schrijft Bloomberg

Diabetes

Magnesium is essentieel voor de productie van insuline, een hormoon dat nodig is om glucose uit voedsel in de cellen te transporteren. Studies hebben aangetoond dat mensen met diabetes vaak lagere magnesiumspiegels hebben dan mensen zonder diabetes. Een onderzoek uit 2022, gepubliceerd in het tijdschrift Diabetes Care, vond dat mensen met diabetes type 2 die magnesiumsupplementen slikten, een significante verbetering van hun bloedsuikerspiegel ervoeren.

Long COVID

Magnesium kan ook een rol spelen bij de behandeling van long COVID. Studies hebben aangetoond dat mensen met long COVID vaak lagere magnesiumspiegels hebben dan mensen zonder long COVID. Een onderzoek uit 2023, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Immunology, vond dat magnesiumsupplementen de symptomen van long COVID, zoals vermoeidheid en kortademigheid, significant verbeterden.

Hartziekten

Magnesium is ook belangrijk voor de gezondheid van het hart. Het helpt om de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen. Studies hebben aangetoond dat mensen met hartaandoeningen vaak lagere magnesiumspiegels hebben dan mensen zonder hartaandoeningen. Een onderzoek uit 2022, gepubliceerd in het tijdschrift Circulation, vond dat magnesiumsupplementen het risico op hart- en vaatziekten significant verminderden.

Conclusie

Deze onderzoeken suggereren dat magnesium een potentieel effectieve behandeling kan zijn voor een aantal veelvoorkomende aandoeningen. Meer onderzoek is echter nodig om de exacte effecten van magnesium te bevestigen.

Tips voor het verhogen van de magnesiuminname

De aanbevolen dagelijkse inname van magnesium voor volwassenen is 400 milligram voor vrouwen en 420 milligram voor mannen. U kunt uw magnesiuminname verhogen door meer voedingsmiddelen te eten die rijk zijn aan magnesium, zoals: