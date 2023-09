Medicijnwaakhond waarschuwt voor onlinefabels van influencers over anticonceptie

Medicijnautoriteit CBG waarschuwt jonge vrouwen voor onjuiste informatie over anticonceptie op sociale media. "De invloed van influencers is groot, met soms ook negatieve gevolgen. Dat vind ik zorgelijk", zegt voorzitter Ton de Boer.

Als tegenwicht voor onwetenschappelijke verhalen op sommige TikTok- of Instagramaccounts heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zelf allerlei feiten en fabels op een rij gezet. Dat deed de overheidsinstantie vanwege Wereld Anticonceptie Dag.

Zo kunnen vrouwen die niet zwanger willen raken volgens het CBG bijvoorbeeld maar beter niet vertrouwen op apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Of op dagelijkse temperatuurmetingen om de vruchtbare periode zelf vast te stellen. Die methodes hoort huisarts en CBG-lid Janneke Belo steeds vaker in haar praktijk. "Het is goed om je lichaam beter te leren kennen, maar gebruik deze methodes vooral niet als je niet zwanger wil worden", zegt ze. "De kans daarop is dan maar liefst 20 procent."

Mindere werking

Over diverse anticonceptiemiddelen waarvan bewezen is dat ze effectief zijn, zoals de pil, de koperspiraal en de hormoonspiraal, gaan veel beweringen rond. "Die zijn niet altijd waar of soms ligt het iets genuanceerder", zegt de medicijnautoriteit. Bijvoorbeeld dat je aankomt door de pil. Dat klopt slechts voor een deel, zegt het CBG: "Begin je met hormonale anticonceptie, zoals de pil? Dan kan je lichaam door de hormonen wat meer vocht vasthouden." Dat kan tijdelijk leiden tot een halve kilo gewichtstoename. "Na een paar maanden raakt je lichaam gewend aan de hormonen. Het vocht verdwijnt en het gewicht dat je aankwam dus ook."

Ook op emoties kunnen anticonceptiemiddelen invloed hebben. Aan de ene kant zorgen hormonale middelen voor minder sterke hormoonschommelingen in het bloed. Dat kan ook emotionele schommelingen verminderen, maar stemmingswisselingen staan tegelijkertijd hoog op de lijst van mogelijke bijwerkingen van hormonale middelen. Ook gevoelige of pijnlijke borsten en puistjes kunnen een ongewenst neveneffect zijn van bijvoorbeeld de pil.

99 procent bescherming

Van dit soort bijwerkingen heeft volgens het CBG een minderheid van 1 tot 10 procent van de gebruikers last. Daar staat tegenover dat de middelen meer dan 99 procent bescherming bieden tegen een ongewenste zwangerschap.