Waarom krijgen mannen buikjes?

Veel mannen hebben buikjes. Het wordt vaak een bierbuik genoemd, maar dat is een foute naam. Mannen die geen bier drinken kunnen ook heel goed een buikje krijgen. De reden is biologisch van aard. Bij mannen is de buik de plaats waar overtollig voedsel in de vorm van vet wordt opgeslagen, voor slechtere tijden.

"Zie het als de kofferbak van een auto. Dat is de plaats voor dingen om mee te nemen," zegt Dr. Zhaoping Li, directeur van het Centrum voor Menselijke Voeding van de University of California. "Als je voor een picknick naar het bos gaat stop je daar de spullen die je later gaat opeten."

Het loopt mis als je kofferbak te vol wordt. Dan zoekt dat vet zich een weg naar andere plaatsen en gaat je lever vervetten en je spieren. Dan ligt diabetes op de loer en iets verder op een vroege dood.

Vrouwen krijgen geen buikjes omdat vet zich bij vrouwen samenbalt rond de heupen en in de benen. Dat heeft de natuur zo bedacht omdat dat extra voedsel dan eenvoudiger beschikbaar is bij een zwangerschap of borstvoeding. Daarom hebben vrouwen ook meer capaciteit om voedsel op te slaan. Een grotere kofferbak, zogezegd.

In de menopauze ontwikkelen ook vrouwen de capaciteit om vet op te slaan in hun buik, zegt Li.

Het goede nieuws: als mannen iets aan hun gewicht gaan doen, door meer te bewegen en minder teveel te eten is meestal het eerst vet dat verdwijnt buikvet uit hun buikje.