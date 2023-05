Waarom we moeten stoppen met zeggen dat je tegen kanker dapper kunt strijden

Je hoort het voortdurend. 'Zij strijdt er dapper tegen', Of als de 'strijd' verloren is: 'na een dappere strijd is toch nog onverwacht snel overleden'. In Time stelt kankerpatient Josh Friedman er voor om daarmee te stoppen. Het suggereert dat we - bij kanker - ons lot in eigen handen hebben. Dat er dappere strijders zijn en dan ook lafaards, die de kanker zo maar laten winnen. Hij schrijft: 'Wij kanker-overlevenden weten wel beter. We zijn helemaal niet moedig. Ik zelf was af en toe doodsbang. Je overleeft kanker door een mix van vroege ontdekking, goede dokters en een beetje geluk. Je eigen moed speelt geen enkele rol." "De Dood komt een keer voor ons allemaal. En wanneer hij komt heeft niets te maken met moed of verdienste."