Honing is nog erger dan suiker

Het is honing gelukt een gezond imago te verwerven. Zeg dat er honing in je product zit en mensen zijn bereid het te kopen tegen hogere prijzen. En waarom? Het zou gezond zijn. Maar dat is schijn.

Er zitten gezonde stoffen in honing die ontbreken in suiker. Maar die zitten er in zulke onbetekenende hoeveelheden in dat je grote hoeveelheden honing moet nemen om er van te profiteren.

En grote hoeveelheden honing zijn nog slechter voor je gezondheid dan dezelfde hoeveel suiker: het aantal calorieën in honing is groter dan in suiker. Een theelepel suiker bevat 16 calorieën, een theelepel honing 21.