Zo ben je wél sneller van je verkoudheid af

Van grootmoeders groentesoep tot allerhande pilletjes van de drogist, je hebt er alles voor over om van dat gesnotter en gekuch af te komen. Maar wat helpt nu echt tegen een hardnekkige verkoudheid?

Hoestsiroop

Bespaar je de gang naar de apotheek. Hoestsiroop werkt niet. Je hebt allerlei soorten met bijbehorende claims, maar het is grotendeels een placebo-effect.

Vitamine C

Vitamine C helpt je om gezond te blijven. Als je eenmaal ziek bent, word je er waarschijnlijk niet sneller beter van. Mogelijk helpt het wel om de duur van je verkoudheid te verkorten als je een tekort hebt aan de vitamine.

Zink

Zinktabletten worden wel beschouwd als het enige echte middeltje dat ervoor zorgt dat je sneller beter bent. Het kan dus geen kwaad om standaard een pakje zinktabletjes in huis te hebben.

Honing

Honing helpt zeker als je keelpijn hebt. Thee met honing zou de hoest verlichten en de keel verzachten, stellen onderzoekers van de Mayo Clinic.

Warme thee

We noemden het net al even, maar een kop hete thee is een goed idee. Warme dranken zorgen ervoor dat vastzittend vocht sneller los komt, waardoor verstopping vermindert. Ook helpt het bij keelpijn.

Chilipepers

Teister jezelf niet met chilipepers. Het is een fabeltje dat je er een verkoudheid sneller mee oplost.

Zout

De combinatie van warm water met zout helpt om verstopping tegen te gaan en de sinussen te spoelen. Dit is dus een middeltje van grootmoeder dat wél effectief is.