Stevig drinken verandert DNA en leidt tot vicieuze cirkel

Veel alcohol drinken leidt tot veranderingen in je genen, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat: hoe meer je drinkt, hoe meer zin je krijgt om te drinken.

Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Rutgers en Yale University in vakblad Alcoholism: Clinical & Experimental Research. "Dit kan helpen verklaren waarom alcoholisme zo'n krachtige verslaving is", zegt hoofdonderzoeker professor Dipak K. Sarkar. "En wie weet kunnen we dankzij dit onderzoek nieuwe manieren ontwikkelen om die verslaving te behandelen of te voorkomen."

De wetenschappers bestudeerden de genen PER2 en POMC waarvan bekend is dat ze verband houden met alcoholmisbruik. PER2 heeft invloed op de biologische klok en POMC reguleert stress in ons lichaam. Deze twee genen werden vergeleken bij matige, zware en bingedrinkers. Bij de laatste twee groepen bleken de twee genen te zijn veranderd. Ze produceerden onder meer minder proteïnen. Hoe meer glazen mensen dronken, hoe groter de veranderingen in het DNA. Volgens de onderzoekers ontstond zo een vicieuze cirkel waarbij meer drinken de zin in alcohol vergrootte.