De bierbuik bestaat niet

Mannen met een buik(je) hebben geen bierbuik, zelfs meestal niet omdat ze veel bier drinken. Ze hebben een buikje omdat ze een man zijn.

Maar eerst over de relatie tussen bier en buik.

Duitse onderzoekers namen de maten van heupen en buik van 20.000 mannen en vrouwen, die bijhielden wat ze aten en dronken. Na vier jaar had ruim de helft van de mannen en twee derde van de vrouwen een grotere tailleomvang. Bij vrouwen was er geen enkele relatie tussen alcoholinname en grotere buikomvang. Bij mannen wel, maar een iets bredere taille is nog geen bierbuik.

Wel bleken de hevige bierdrinkers, zowel mannen als vrouwen, in het algemeen zwaarder te zijn. "We zien een toename in vet over het hele lichaam, maar niet specifiek op de buik", aldus de wetenschappers in het vakblad European Journal of Clinical Nutrition.

"Er is inderdaad geen bewijs voor de bierbuik. Eigenlijk is dat een seksistische term", zegt professor voedingsleer en gezondheid Theo Niewold (KU Leuven) tegen De Morgen. "Mannen en vrouwen kunnen door alcohol zwaarder worden omdat alcohol veel calorieën bevat. Door hormonale eigenschappen heeft vet bij mannen de neiging zich eerder rond de buik op te stapelen terwijl dat bij vrouwen rond de heupen is. Maar blijft een vrouw te veel calorieën opnemen, dan krijgt ze ook een buik."

Dus: bier bevat veel calorieën. Veel bier drinken maakt dus dikker. Maar dat een man een buikje krijgt komt omdat hij dikker wordt. Van tompoucen, of van coca cola. Of van bier.