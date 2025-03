Aardverschuiving in de kankerzorg

De zorg voor kankerpatiënten gaat vanaf volgend jaar flink op de schop. Zo worden achttien complexe behandelingen bij kanker en vaatziekten dan alleen nog uitgevoerd in ziekenhuizen die deze ingrepen vaak doen. "We moeten af van de apenrotsgedachte dat je pas een goede chirurg bent als je alleen maar grote kankeroperaties uitvoert", meldt de Volkskrant.

Minder ingewikkelde zorg wordt juist gespreid over het land. Dat hebben patiëntenorganisaties, zorgverleners, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid afgesproken.

Verhoogde 'volumenormen'

Na honderden uren vergaderen en duizenden pagina's notulen, rapporten en impactanalyses is er witte rook: medisch specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers gingen dinsdag akkoord met nieuwe, verhoogde 'volumenormen' voor behandelingen bij vijf soorten kanker en twee levensbedreigende vaataandoeningen.

Deze volumenormen regelen hoe vaak een ziekenhuis een bepaald type behandeling minimaal moet doen per jaar. De nieuwe normen betekenen een gigantische omwenteling in de zorg.

Concentratie

De complexe behandelingen worden geconcentreerd in een of meer ziekenhuizen per regio. Sommige patiënten zullen daardoor verder moeten reizen voor hun behandeling. Maar de overige zorg, zoals controles, kunnen ze dan krijgen in een ziekenhuis dichterbij.

De concentratie van behandelingen gaat gelden voor hoofd-halskanker, alvleesklierkanker, longkanker, maag- en slokdarmkanker, nierkanker, aorta-aneurysma en een behandeling voor vernauwde halsslagader.

Door de verschuiving krijgen patiënten "meer zekerheid dat deze zorg ook in de toekomst van dezelfde goede kwaliteit beschikbaar blijft", aldus de partijen. Volgens hen is samenwerken van ziekenhuizen de enige manier om de toenemende druk op de zorg het hoofd te bieden.

Bron: De Volkskrant