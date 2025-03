Zwart keukengerei verstoort hormoonhuishouding, vergroot risico op kanker (bij fout gebruik)

Gebruik je tijdens het koken zwarte plastic spatels, soeplepels of wokspanen? Dan is het verstandig om deze te vervangen. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en de organisatie Toxic-Free Future, gepubliceerd in het vakblad Chemosphere, toont aan dat deze voorwerpen schadelijke stoffen bevatten.

Onderzoekers analyseerden 203 zwarte plastic producten, waaronder keukengerei, en ontdekten dat 85% van deze items de giftige vlamvertrager decabroomdifenylether (DecaBDE) bevat. Deze stoffen, vaak afkomstig van gerecycled elektronisch afval, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Gezondheidsrisico's en alternatieven

Het gebruik van keukengerei met deze chemicaliën kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals kanker, hormoonverstoring en zenuwschade. Experts raden daarom aan om zwart plastic keukengerei te vervangen door veiligere alternatieven zoals roestvrij staal of hout. Roestvrij staal is duurzaam en hittebestendig. Hout is een natuurlijk, antibacterieel en milieuvriendelijk materiaal.

De studie komt met verontrustende resultaten, maar er is kritiek op de gebruikte methoden. Zo werden de zwarte plastic spatels vijftien minuten lang in olijfolie gelegd bij een temperatuur van 150 °C. Dit is volgens de Canadese wetenschapper Joe Schwarcz van McGill University in Montreal geen realistisch scenario.

Kritiek op het onderzoek

“Je laat je keukengerei niet een kwartier lang in de hete olie zitten”, zegt hij tegen National Geographic. “Je draait er een omelet mee om of je roert ermee in je spaghetti.” Heel hete olie werkt als oplosmiddel – waardoor giftige stoffen kunnen lekken – maar het niet duidelijk bij welke temperatuur en na hoeveel tijd dit in de praktijk precies gebeurd, stellen critici.

Onderzoeker Andrew Turner van de University of Plymouth zegt in National Geographic: “Ik wil niet alarmerend overkomen en tegen iedereen zeggen dat ze het zwarte plastic keukengerei weg moeten gooien, want het kan ook niet gerecycled worden. Maar als je van plan bent iets nieuws te kopen, zou ik spullen vermijden die zijn gemaakt van zwart plastic.”

Bronnen: ScienceDirect

National Geographic