ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is de echte reden waarom je aankomt als je ouder wordt

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Ans Vink
donderdag, 30 oktober 2025 om 15:21
generated-image (45)
Het is je ongetwijfeld opgevallen: toen je jong was kon je alles eten en drinken wat je wilde zonder noemenswaardige gevolgen. Op een zeker moment verandert dat en vliegen de kilo's er aan. Dat is niet alleen maar een idee, dat is echt zo. Het komt door hormoonveranderingen, meer stress en minder slaap, maar de belangrijkste oorzaak is het verlies van spiermassa. Je spiermassa heeft invloed op je stofwisseling. Simpel gezegd: hoe meer spieren, hoe meer calorieën je verbrandt. Maar helaas pindakaas, vanaf je dertigste begin je spiermassa te verliezen. Dit wordt sarcopenie genoemd en zet pas echt door vanaf je veertigste. Je hebt daardoor minder calorieën nodig, je metabolisme wordt trager en je spieren worden vervangen door vet. Er zijn manieren om dit te voorkomen. De belangrijkste is natuurlijk spieren opbouwen. Naar de sportschool dus. Verder helpt voldoende slaap, een eiwitrijk dieet en vaker kleine maaltijden nemen in plaats van twee grote, zodat je stofwisseling actief blijft.
Bron(nen): Goed Gevoel
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

anp291025404 1

Jetten vindt regeren met GL-PvdA "heel logisch", noemt JA21 niet

ANP-540686353

Bijna eindstand: PVV en D66 allebei op 26 zetels

Loading