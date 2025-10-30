Dit is de echte reden waarom je aankomt als je ouder wordt

Het is je ongetwijfeld opgevallen: toen je jong was kon je alles eten en drinken wat je wilde zonder noemenswaardige gevolgen. Op een zeker moment verandert dat en vliegen de kilo's er aan. Dat is niet alleen maar een idee, dat is echt zo. Het komt door hormoonveranderingen, meer stress en minder slaap
, maar de belangrijkste oorzaak is het verlies van spiermassa. Je spiermassa heeft invloed op je stofwisseling. Simpel gezegd: hoe meer spieren
, hoe meer calorieën je verbrandt. Maar helaas pindakaas, vanaf je dertigste begin je spiermassa te verliezen. Dit wordt sarcopenie genoemd en zet pas echt door vanaf je veertigste. Je hebt daardoor minder calorieën nodig, je metabolisme wordt trager en je spieren worden vervangen door vet. Er zijn manieren om dit te voorkomen. De belangrijkste is natuurlijk spieren opbouwen. Naar de sportschool dus. Verder helpt voldoende slaap, een eiwitrijk dieet en vaker kleine maaltijden nemen in plaats van twee grote, zodat je stofwisseling actief blijft.