Spanje en Portugal akkoord over hogesnelheidslijn Lissabon-Madrid

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 15:43
LISSABON/MADRID (ANP/AFP) - Spanje en Portugal gaan een nieuwe hogesnelheidslijn aanleggen tussen Lissabon en Madrid. Daardoor zouden treinen in drie uur van de ene naar de andere hoofdstad kunnen rijden.
Het spoor moet in 2030 klaar zijn. Dan zal de reistijd nog vijf uur zijn, maar als in 2034 de hogesnelheidstrein gaat rijden wordt die teruggebracht naar drie uur. Momenteel zijn er nog geen treinverbindingen tussen Lissabon en Madrid. Wel gaan er ongeveer veertig vluchten per dag tussen de steden, die ongeveer 500 kilometer van elkaar liggen.
"Dit project is meer dan alleen een spoorlijn", zei de Portugese minister van Infrastructuur Miguel Pinto Luz bij de aankondiging. "Dit is een stap in de richting van de toekomst van duurzame mobiliteit en Europese verbinding."
De twee landen op het Iberisch schiereiland laten ook onderzoeken of ze de breedte van het spoor moeten aanpassen. De meeste sporen in Portugal en Spanje zijn nu 166,8 centimeter, terwijl de standaard in Europa 143,5 centimeter is.
