Tienduizenden ultraorthodoxen in Jeruzalem tegen dienstplicht

JERUZALEM (ANP) - Tienduizenden ultraorthodoxe joden, of haredi, proberen Jeruzalem te bereiken uit protest tegen pogingen van de Israëlische overheid om hen in militaire dienst te krijgen. Dat melden meerdere Israëlische media. De ultraorthodoxe groepen zijn bovendien boos omdat het land sinds kort straffen oplegt aan dienstweigeraars, onder wie studenten van de jesjiva, de orthodox-joodse theologische school.

De gelovigen trekken naar de stad om op willekeurige plekken te bidden en psalmen uit te spreken. Hoewel werd opgeroepen tot een vreedzame demonstratie bij deze zeldzame samenkomst van de uiteenlopende haredi-facties, zijn op enkele plekken confrontaties met de politie gemeld, aldus The Times of Israel. Datzelfde medium schrijft ook dat een journalist is bekogeld.

Haredi waren sinds 1977 uitgesloten van de dienstplicht, tot deze weer werd ingevoerd voor de religieuze groepering in 2012. De straf voor het ontduiken van de dienstplicht - vijf jaar cel - gold sindsdien wel, maar werd in de praktijk niet opgelegd tot 2024.