Dit zijn de gezondste soorten groenten

De meeste Nederlanders eten nog altijd te weinig groenten. Volwassenen komen niet verder dan 145 gram per dag, terwijl 250 gram aanbevolen wordt. Tomaat, wortel en sla eten we het meest, terwijl eigenlijk broccoli en spinazie ook niet aan het menu mogen ontbreken.

Het Voedingscentrum schrijft dat mensen die veel groente en fruit eten een lager risico hebben op hartziekte en beroerte. Ook hangt het eten van groente samen met een lagere kans op darmkanker. Daarnaast is er een verband tussen het eten van groene bladgroente en een lager risico op diabetes type 2 en longkanker.

Sommige groenten zijn gezonder dan andere. Welke het allerbest zijn, dat ligt er een beetje aan, wie je het vraagt, maar over het algemeen is er wel consensus over onderstaand lijstje van gezondste groenten:

Wortel Broccoli Boerenkool Spinazie Sperziebonen Tomaat Rode biet Uien Paprika Spruitjes

Kort gezegd komt het neer op kruisbloemige groenten, groene bladgroenten, peulvruchten en groenten uit de lookfamilie.