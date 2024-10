20 minuten bewegen op 70-jarige leeftijd is al goed voor je hart

We weten allemaal dat bewegen gezond is, maar hoeveel zin heeft het nog om ermee te beginnen als je inmiddels de 70 bent gepasseerd, vraag je je misschien af. Heel veel zin dus, blijkt uit nieuw onderzoek

Slechts 20 minuten matig intensief bewegen - stevig doorwandelen bijvoorbeeld - blijkt voor 70-jarigen al een gunstig effect te hebben: ze lopen significant minder risico op hartaandoeningen.

Onderzoekers volgden een groep 65-plussers, die tussen 1995 en 1997 uitgebreid lichamelijk onderzocht waren, tot eind 2018. Tussendoor werden ze nog gecheckt. Wie pas rond de 75 of 80 begon met bewegen had daar niet veel meer aan, maar wie eerder begon dus wel.

Daarvoor geldt: hoe jonger je begint met bewegen, hoe beter. “Bij niet-overdraagbare ziekten die zich over een lange periode ontwikkelen, strekt tevens het effect van risico- of juist beschermende factoren zich over een langere tijd uit,” legt onderzoeker Claudio Amidei uit aan Scientias.nl. “Hoe eerder je dus begint met een beschermende activiteit – denk aan lichaamsbeweging – hoe groter de kans is dat dit een gunstig effect op je gezondheid heeft.”