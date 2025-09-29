Dreigende burn-out: groot deel werkende mantelzorgers in de knel

Het aantal Nederlanders dat mantelzorger is naast een baan, groeit de komende jaren verder. Mantelzorg vraagt veel van werknemers: bijna een derde geeft aan tegen een burn-out aan te zitten, schrijft het AD. Werkgevers maken zich zorgen.

Boodschappen doen voor je 85-jarige moeder, haar administratie bijhouden en meegaan naar afspraken in het ziekenhuis, naast een drukke baan: het vraagt veel van werknemers. "Mantelzorg is een van de redenen dat werk en privé uit balans raken", zegt Jannes van der Velde, woordvoerder bij werkgeversvereniging AWVN. "Werkgevers merken dat werknemers daardoor uitvallen."

Een enquête van vakbond CNV onder achthonderd werkende mantelzorgers bevestigt dat beeld: 56 procent geeft aan structureel moe te zijn en 46 procent voelt zich continu overbelast. Bijna een derde zegt tegen een burn-out aan te zitten.

In Nederland zijn er naar schatting 5 miljoen mantelzorgers, van wie ongeveer 830.000 intensief zorgen voor een naaste (meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden). Mantelzorgers zijn vaak familieleden, partners of vrienden die hulp bieden bij dagelijkse taken, persoonlijke verzorging of emotionele steun. Bijna een kwart combineert de zorg met een betaalde baan, wat het extra zwaar maakt. Toch geven veel mantelzorgers aan voldoening te halen uit de zorg die ze bieden, ondanks de hoge druk.