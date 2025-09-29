ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dreigende burn-out: groot deel werkende mantelzorgers in de knel

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Nina van der Linden
maandag, 29 september 2025 om 12:50
bijgewerkt om maandag, 29 september 2025 om 13:35
ANP-534412139
Het aantal Nederlanders dat mantelzorger is naast een baan, groeit de komende jaren verder. Mantelzorg vraagt veel van werknemers: bijna een derde geeft aan tegen een burn-out aan te zitten, schrijft het AD. Werkgevers maken zich zorgen.
Boodschappen doen voor je 85-jarige moeder, haar administratie bijhouden en meegaan naar afspraken in het ziekenhuis, naast een drukke baan: het vraagt veel van werknemers. "Mantelzorg is een van de redenen dat werk en privé uit balans raken", zegt Jannes van der Velde, woordvoerder bij werkgeversvereniging AWVN. "Werkgevers merken dat werknemers daardoor uitvallen."
Een enquête van vakbond CNV onder achthonderd werkende mantelzorgers bevestigt dat beeld: 56 procent geeft aan structureel moe te zijn en 46 procent voelt zich continu overbelast. Bijna een derde zegt tegen een burn-out aan te zitten.
In Nederland zijn er naar schatting 5 miljoen mantelzorgers, van wie ongeveer 830.000 intensief zorgen voor een naaste (meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden). Mantelzorgers zijn vaak familieleden, partners of vrienden die hulp bieden bij dagelijkse taken, persoonlijke verzorging of emotionele steun. Bijna een kwart combineert de zorg met een betaalde baan, wat het extra zwaar maakt. Toch geven veel mantelzorgers aan voldoening te halen uit de zorg die ze bieden, ondanks de hoge druk.
Bron: AD

Lees ook

Zorgminister Helder trekt handen af van ouderenzorg: minder overheid, meer mantelzorg en technologieZorgminister Helder trekt handen af van ouderenzorg: minder overheid, meer mantelzorg en technologie
Mantelzorg bij dementie in grote stad vaak zwaarderMantelzorg bij dementie in grote stad vaak zwaarder
Mantelzorg en kinderopvang in de knelMantelzorg en kinderopvang in de knel
CBS: vrouwen boven 55 krijgen dubbel zoveel mantelzorg als mannenCBS: vrouwen boven 55 krijgen dubbel zoveel mantelzorg als mannen
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

anp280925101 1

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

shutterstock_2318356813

Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

kokospalm

De zin en onzin van superfood de kokosnoot

Loading