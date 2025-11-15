Dit is waarom sommige mensen nooit seks hebben

Ongeveer één op de honderd mensen heeft nooit seks gehad en zal het wellicht nooit hebben. Maar hoe komt dat? Wetenschappers hebben nu een idee.

Onderzoekers analyseerden de gegevens van ruim 400.000 Britten tussen de 39 en 73 jaar. Zo'n 3.900 van hen, ongeveer 1 procent, hadden aangegeven nóóit vaginale, orale of anale seks te hebben gehad. Door hun DNA, leefstijl en persoonlijkheid te vergelijken met mensen die wél seksuele ervaring hadden, ontstond een opvallend patroon.

De goede student die niet feest

Mensen zonder seksuele ervaring waren gemiddeld hoger opgeleid en gebruikten minder alcohol, sigaretten en wiet. Tot zover het positieve nieuws. Want ze waren ook nerveuzer, voelden zich eenzamer en minder gelukkig. Ze vonden hun leven minder zinvol en hadden minder sociale contacten. Ook bezaten ze minder vaak een auto, belden ze minder vaak met hun telefoon en woonden ze vaker alleen.

Bij mannen speelden ook fysieke dingen een rol. Mannen zonder seksuele ervaring hadden gemiddeld een zwakkere grijpkracht en minder spiermassa in hun armen. Ook droegen ze al op jongere leeftijd een bril. Bij vrouwen speelden deze fysieke kenmerken nauwelijks een rol.

De postcode maakt ook uit

Ook waar je woont, blijkt belangrijk. Mannen die nooit seks hadden, woonden vaker in gebieden met relatief minder vrouwen. Logisch misschien. Zowel mannen als vrouwen zonder seksuele ervaring woonden vaker in regio's met grotere inkomensongelijkheid.

Het onderzoek toonde aan dat erfelijkheid ook een rol speelt. Genetische varianten verklaarden ongeveer 17 procent van de verschillen bij mannen en 14 procent bij vrouwen. Dat betekent niet dat er zoiets bestaat als een "gen voor sekseloosheid", maar wel dat erfelijke factoren bijdragen aan eigenschappen die samenhangen met het wel of niet hebben van seks.

Het nerd-stereotype blijkt te kloppen

De onderzoekers merkten iets opvallends op: het profiel dat naar voren komt (introvert, brildrager, intellectueel, academisch succesvol, fysiek zwakker, sociaal geïsoleerd, nerveus, vaker op het autistisch spectrum) lijkt verdacht veel op het stereotype van een "nerd". En dat stereotype wordt inderdaad vaak geassocieerd met romantisch ongeluk.

Vanuit evolutionair perspectief is dit eigenlijk vreemd. Je zou verwachten dat slimme mensen juist aantrekkelijker zijn als partner. De onderzoekers vermoeden dat hoogopgeleide jongvolwassenen misschien vaker romantische relaties vermijden om zich op hun carrière te focussen en dat dit patroon zich voortzet.

Het is wel cruciaal om te snappen dat dit allemaal correlaties zijn, geen directe oorzaken. De onderzoekers waarschuwen nadrukkelijk dat hun resultaten niet mogen worden gezien als het vinden van "genen voor sekseloosheid". De werkelijkheid is altijd veel complexer: erfelijkheid, persoonlijkheid, sociale omgeving, culturele context en toeval spelen allemaal een rol.