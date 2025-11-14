Deze hunk is nu paus Leo

In mei 2025 werd Robert “Bob” Francis Prevost paus Leo XIV. Nu heeft Vatican News de documentaire “Leo uit Chicago” over het nieuwe katholieke hoofd gepubliceerd. Daarin wordt tot nu toe onbekend materiaal uit zijn kindertijd en jeugd in de VS getoond. Ook komen onder andere familie en vrienden aan het woord.

Priester John Snider was in de jaren 80 een goede vriend van de huidige paus. In de documentaire onthult hij: “Bob” was een grote fan van de “Blues Brothers”! Ze keken samen naar de film in Minnesota. Snider: "Hij was erg opgewonden dat ‘Blues Brothers’ werd uitgebracht, omdat de film in Chicago was opgenomen. We gingen dus naar de bioscoop, maar het regende hevig en de stroom viel uit, dus moesten we de volgende avond terugkomen om de film af te kijken.“

John Snider (3e van links) in 1980 met Robert ”Bob" Francis Prevost (toen 25, 4e van links, met zonnebril), hier samen tijdens een seminar. Beiden verkleedden zich als filmpersonages uit “Blues Brothers”

Het verhaal van “Blues Brothers” gaat over de vrijgelaten gevangenen Jake en Elwood, die op een “missie van God” gaan om de executieverkoop van het rooms-katholieke weeshuis waar ze zijn opgegroeid te voorkomen.

De paus heeft een passie voor films

Paus Leo XIV was een grote fan van de Hollywoodklassieker. Tijdens een seminar op zijn school verkleedde hij zich zelfs als een van de broers, met een donkere bril en een fedora-hoed.

Salvatore Cernuzio, een journalist die betrokken was bij de totstandkoming van de film, zegt over de zeldzame foto: “We hebben een grote hoeveelheid foto's ontvangen voor de documentaire, en ik denk dat deze is genomen toen hij op zijn seminarie was, waar ze theatervoorstellingen organiseerden. Er is ook een foto van hem waarop hij verkleed is als heks.”