Drie feiten en drie fabels over Botox

Mensen gebruiken botox om verschillende redenen, zowel cosmetisch als medisch. En hoewel het al decennia wordt gebruikt, zijn er nog altijd veel misverstanden. Daarom 3 feiten en 3 fabels over Botox

Feiten

1. Botox is een gif

Feit. Botox is afgeleid van botulinetoxine, een neurotoxine geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. In grote hoeveelheden kan het giftig zijn, maar in gecontroleerde, kleine hoeveelheden wordt het veilig gebruikt voor cosmetische en medische doeleinden.

2. Botox kan rimpels verminderen

Feit. Botox wordt vaak gebruikt om dynamische rimpels, zoals fronslijnen en kraaienpootjes, te verminderen door de spieren die deze rimpels veroorzaken tijdelijk te verlammen.

3. Botox heeft medische toepassingen

Feit. Naast cosmetische toepassingen wordt botox ook gebruikt voor de behandeling van medische aandoeningen zoals chronische migraine, overmatig zweten (hyperhidrose), spierspasmen en bepaalde blaasproblemen.

Fabels

1. Botox kan rimpels voorkomen

Fabel. Botox kan bestaande rimpels verminderen, maar het kan niet voorkomen dat nieuwe rimpels ontstaan. Het effect is tijdelijk en vereist regelmatige herhalingen om de resultaten te behouden.

2. Botox is permanent

Fabel. De effecten van botox zijn tijdelijk en duren meestal tussen de drie en zes maanden. Na deze periode keert de spieractiviteit terug en kunnen rimpels weer zichtbaar worden, tenzij de behandeling wordt herhaald.

3. Botox maakt je gezicht emotieloos

Fabel. Hoewel overmatig gebruik van botox kan leiden tot een strak en emotieloos uiterlijk, is dit niet het geval bij correct en professioneel gebruik. Een ervaren arts kan de juiste dosering en injectieplaatsen kiezen om een natuurlijk ogend resultaat te bereiken.

Deze feiten en fabels helpen om een beter begrip te krijgen van wat botox wel en niet kan doen, en de mogelijke risico's en voordelen van de behandeling.