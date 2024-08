Een Harvard-prof (die zelf ADHD heeft) geeft tips hoe je je beter concentreet

Dat Jeff Kaprp hoogleraar en onderzoeker aan de medisiche faculteit van Harvard kon worden leek op de lagere school uitgesloten. Het ging moeizaam, en in groep 7 kreeg hij de diagnose ADHD en een leerstoornis. Maar met geduld, vastberadenheid en de weigering zijn ambities bij te stellen overwon Karp deze obstakels. Hij behaalde een PhD in chemische en biomedische techniek aan de Universiteit van Toronto en een postdoc in stamcellen en geavanceerde biomaterialen aan het MIT. Hij is nu professor aan de Harvard Medical School, waar zijn lab werkt aan zaken als het maken van weefsellijm om het menselijk hart te repareren.

Hij kwam daar, zegt hij, door zijn eigen vermogen om te focussen te onderzoeken en verschillende technieken uit te proberen om te zien wat zou helpen. Hij vertelt aan Inc : "Ik kwam er achter dat er hulpmiddelen zijn die ik kon gebruiken om de uitdagingen waar ik voor stond te overwinnen."

"We zijn gemaakt om af te dwalen"

Karp zegt dat we moeten beseffen waar dat het menselijk brein is geëvolueerd om afgeleid te worden. "Onze hersenen zijn erop ingesteld om af te dwalen, om de horizon af te speuren naar mogelijke bedreigingen.

En dan is er nog het effect van het leven in onze moderne, digitale wereld, die een massa afleidingen is. "Dit biologisch gebaseerde mechanisme om te overleven wordt nu voortdurend misbruikt," zegt hij. "Het is niet onze schuld."

Hier zijn enkele tactieken die voor Karp werken.

1. Let op je eigen afleidingen.

In plaats van afleidingen te bestrijden, probeert Karp ze op te merken en bij te houden. Vaak heeft hij tijdens de werkdag een stuk papier op zijn bureau liggen met bovenaan het woord "Afleiding". De hele dag door zet hij een vinkje naast het woord als hij, wat hij noemt, een aandachtstrekker voelt voor een afleiding.

Negentig procent van de tijd, zegt hij, nadat hij dat vinkje heeft gezet, voelt hij zich niet langer gedwongen om zich bezig te houden met de afleidingsactiviteit zelf, zoals het bekijken van sociale media. "Het zet me aan om terug te gaan naar waar ik mee bezig was en stelt me in staat om door te gaan," zegt hij. "Ik denk dat het werkt omdat het een automatische pilootroutine onderschept. Het biedt een toegangspunt om aandachtig te zijn."

2. Doe ademhalingsoefeningen.

"Een van de dingen waar ik veel mee experimenteer is het gebruik van ademhalingsoefeningen om over te schakelen van het sympathische naar het parasympathische zenuwstelsel," zegt Karp.

"Als ik in overlevingsmodus ben, adem ik sneller en is mijn hartslag hoger," zegt hij. "Dan ben ik meer afleidbaar."

Karp heeft ademwerk gedaan in yogalessen, maar vaak gebruikt hij gewoon een van de vele YouTube-video's met ademhalingsoefeningen die zijn ontworpen om de adem te vertragen en te verdiepen. Het is echt effectief, voegt hij eraan toe, als hij er een beetje moeite voor doet en ervoor zorgt dat hij met zijn middenrif ademt.

3. Maak contact met de natuur - al is het maar op video.

Het is zo goed bewezen dat tijd doorbrengen in de natuur goed is voor zowel je mentale als fysieke gezondheid dat het in Japan wordt gedekt door de ziektekostenverzekering. Maar wat als je niet naar buiten kunt voor een wandeling, of zelfs een wandeling in een lommerrijk park? "Er zijn een aantal wetenschappelijke studies die aantonen dat je al baat hebt bij het bekijken van video's over de natuur," zegt Karp.

4. Wees bereid om te experimenteren.

Als je je echt beter wilt concentreren, zegt Karp, dan is experimenteren de manier om daar te komen. Wat voor mij werkt, werkt misschien niet voor jou , of je hebt misschien een andere aanpak nodig. Karp merkt bijvoorbeeld dat sporten hem helpt te focussen - als hij het niet te veel doet.

"We hebben het potentieel om te hyperfocussen," zegt hij. "We moeten ons realiseren dat we dat vaker kunnen bereiken, en uiteindelijk op verzoek. Dat kan" Maar om daar te komen, zegt hij, moet je de juiste mindset hebben. "In contact komen met het gevoel dat, als ik mind drift wil bestrijden of aanpakken, als ik mijn aandacht echt wil verfijnen, ik met verschillende dingen moet experimenteren en mijn aandachtsvaardigheid moet cultiveren."