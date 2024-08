Google begon in haar garage: YouTube-ceo Susan Wojcicki (56) overleden

Een van de meest invloedrijke vrouwen in Silicon Valley, Susan Wojcicki, is op 56-jarige leeftijd overleden. Ze stond samen met Larry Page en Sergey Brin aan de wieg van Google, en werd later ceo van dochterbedrijf YouTube. Wojcicki overleed na een ziektebed van twee jaar aan de gevolgen van longkanker.

Haar echtgenoot maakte het nieuws zaterdag bekend op Facebook. Het koppel was 26 jaar getrouwd en heeft vijf kinderen. “Susan was niet alleen mijn beste vriendin en levenspartner, maar ook een briljante geest, een liefhebbende moeder en een dierbare vriendin voor velen. Wat ze voor ons gezin en de wereld betekende, is niet in woorden uit te drukken. We zijn diepbedroefd, maar dankbaar voor de tijd die we samen hebben gehad”, schreef Dennis Troper.

‘Een van de beste beslissingen van mijn leven’

Wojcicki was een van de eerste werknemers van Google en zwaaide negen jaar lang de scepter over YouTube als ceo. Vorig jaar nam ze ontslag. In een blogpost zei ze dat ze meer tijd wilde besteden aan familie, gezondheid en persoonlijke projecten. Bij haar afscheid noemde ze het besluit om bij Google te werken ‘een van de beste beslissingen van mijn leven’.

Sundar Pichai, de ceo van Google en moederbedrijf Alphabet Inc., betuigt zijn medeleven op X. Hij zegt ‘ongelooflijk verdrietig’ te zijn door het verlies van een ‘dierbare vriendin’ en noemt haar een ‘essentieel onderdeel’ van de geschiedenis van Google. “Het is moeilijk om je een wereld zonder haar voor te stellen. Ze was een ongelooflijk persoon, leider en vriendin die een enorme impact had op de wereld.”

“Susan heeft zich de afgelopen twee jaar, ook al kampte ze met grote persoonlijke moeilijkheden, toegewijd aan het verbeteren van de wereld met haar filantropie, waaronder het steunen van onderzoek naar de ziekte die haar uiteindelijk het leven kostte”, besluit Pichai.