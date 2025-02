Een oorzaak van dementie? Vijf redenen waarom neuspeuteren slecht is voor de gezondheid

Het is een erg onsmakelijk gezicht, maar bijna iedereen zit (stiekem) weleens in zijn neus te wroeten. Het lijkt een onschuldige bezigheid, maar toch zijn er verschillende redenen waarom je dat gepeuter beter kunt afleren. Een bloedneus, infecties en steenpuisten... kun je er zelfs Alzheimer van krijgen?

Bloedneus

Neuspeuteren irriteert en beschadigt het slijmvlies, en dat is nou net zo belangrijk voor de (neus)gezondheid. Het zorgt voor een goede doorbloeding en verwarmt, bevochtigt en verschoont de lucht die je inademt. Beschadigde bloedvaten kunnen voor een bloedneus zorgen.

Infecties

Een vingernagel kan kleine wondjes maken in de neus, waar ziektekiemen graag gebruik van maken. De kans wordt op deze manier groter dat onder andere de gevaarlijke bacterie Staphylococcus aureus het lichaam binnendringt en een ernstige infectie veroorzaakt.

Bot- en kraakbeenschade

Ben je een fervent neuspeuteraar, dan kun je schade krijgen aan het septum (neustussenschot). Dat is het deel van bot en kraakbeen dat je linker en rechter neusgat van elkaar scheidt. Het is zelfs mogelijk om een gaatje in het septum te peuteren. Ook door het snuiven van drugs als speed en cocaïne kan het neustussenschot chronisch gaan ontsteken en verdwijnen.

Zweren

Door het peuteren kunnen zweren ontstaan met pijnlijke korstjes erop. Dit is het werk van Staphylococcus. Pluk of trek bij voorkeur geen haren uit je neus, want daardoor worden de haren samen met het haarzakje uit de neus getrokken. Er kan dan een neusfurunkel of steenpuist ontstaan door een ontsteking van een haarzakje in de neus.

Dementie?

Het klinkt bizar, maar onderzoekers hebben een verband gelegd tussen neuspeuteren en dementie. Dit gaat echter om een studie met muizen, waaruit bleek dat bepaalde bacteriën (Chlamydia pneumoniau) via de reukzenuw vanuit de neus in de hersenen kunnen komen. De cellen in het brein van de muizen begonnen daardoor bèta-amyloïde-eiwitten aan te maken die horen bij de ziekte van Alzheimer. Volgens de wetenschappers is dit bewijs ‘mogelijk ook voor mensen angstaanjagend’. Vervolgonderzoek is nodig om te bewijzen dat er ook bij mensen een link is tussen neuspeuteren en dementie.

