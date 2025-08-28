Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

Huidkanker is meestal goed behandelbaar als je er op tijd bij bent. Veel mensen weten dat ze moeten letten op huidvlekken of moedervlekken. Maar je kunt ook huidkanker ontwikkelen onder je nagels

Vingernagelmelanoom is een vorm van huidkanker die de nagels aantast. Vingernagelmelanoom kan in elk van de nagels voorkomen, maar treft meestal de duim en de grote teen. Symptomen van vingernagelmelanoom zijn onder meer een donkere streep of vlek onder de nagel, een verandering in de vorm of textuur van de nagel en een onregelmatige rand rond de nagel.

Deze symptomen kunnen vergelijkbaar zijn met die van andere nagelaandoeningen, dus het is belangrijk om een juiste diagnose te krijgen van een professional. Behandelingsopties voor vingernagelmelanoom zijn afhankelijk van het stadium van de kanker en kunnen een operatie omvatten om de aangetaste nagel of een deel van de vinger te verwijderen, bestralingstherapie of chemotherapi.