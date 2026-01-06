6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

Kamermeisjes in hotels maken dagelijks tientallen kamers schoon en kennen alle trucjes om dit snel en efficiënt te doen. Good Housekeeping verzamelde hun beste tips. Met deze professionele schoonmaakmethoden transformeer je je huis in een mum van tijd.

1. Begin met opruimen Start altijd met het opruimen van rondslingerende spullen voordat je gaat schoonmaken. Dit zorgt voor een schone lei en voorkomt dat je tijdens het poetsen continu rommel moet verplaatsen. In de badkamer ruim je eerst alle spullen van de wastafelrand – anders ben je geneigd eromheen te poetsen in plaats van grondig schoon te maken.

2. Stof uit gordijnen slaan Gebruik een handdoek om het stof uit je gordijnen te slaan. Deze eenvoudige maar effectieve techniek verwijdert stof zonder dat je de gordijnen hoeft af te halen.

3. Eerst stofzuigen, dan dweilen De gouden regel: stofzuig altijd eerst het hele huis voordat je gaat dweilen. Begin met dweilen in de verste hoek van de kamer en werk je richting de deur. Zo loop je niet over schone plekken.

4. Geef producten de tijd Laat schoonmaakmiddelen het zware werk doen. Spray douche en toilet in met schoonmaakmiddel en laat dit even intrekken terwijl jij de spiegels en ramen poetst. De producten hebben tijd nodig om vuil los te weken.

5. De kracht van azijn Veel professionele kamermeisjes zweren bij een eenvoudige mix van azijn en water. Deze combinatie reinigt grondig en verwijdert bovendien resten van andere schoonmaakproducten. Een natuurlijk en goedkoop alternatief voor dure middelen.

6. De tandenborsteltruc Een oude tandenborstel is je geheime wapen voor moeilijk bereikbare hoekjes en kieren. Perfect voor rond kranen, in voegen en andere lastige plekjes die vaak over het hoofd worden gezien.