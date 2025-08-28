ECONOMIE
Weinig beweging op Damrak na resultaten AI-chipbedrijf Nvidia

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 9:18
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet donderdag weinig beweging zien, na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten de resultaten van Nvidia, het meest waardevolle bedrijf ter wereld.
De Amerikaanse fabrikant van chips voor AI-toepassingen presteerde afgelopen kwartaal min of meer in lijn met de hooggespannen marktverwachtingen, maar gaf een gematigde omzetvoorspelling af voor het huidige kwartaal. De zorgen over een mogelijke groeivertraging van de forse investeringen in kunstmatige intelligentie namen daardoor wat toe.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel vlak op 907,79 punten. De chipbedrijven ASML en Besi verloren 0,2 procent en 0,7 procent na de cijfers van Nvidia. Branchegenoot ASMI won 0,7 procent.
