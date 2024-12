Kijk uit met deze tien kruiden als je medicijnen gebruikt

Bij kruidenmiddeltjes denk je vaak: baat het niet dan schaadt het niet, maar dat is dus niet altijd zo. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is met een lijst gekomen van tien populaire kruiden die je beter niet kunt nemen in combinatie met bepaalde medicijnen.

Het zijn kruiden die op zichzelf weinig kwaad kunnen, maar in combinatie met geneesmiddelen plots levensgevaarlijk kunnen zijn. Zo'n natuurmiddeltje kan er voor zorgen dat medicijnen slechter of juist beter worden opgenomen of worden afgebroken in het lichaam. In elk geval is de werking dusdanig verstoord dat je de kruiden beter kunt vermijden.

"Veel mensen denken dat kruiden veilig zijn, omdat het natuurlijke producten zijn, maar ze realiseren zich niet dat het medicatie uit balans kan brengen en dat evenwicht is nu juist zo belangrijk”, waarschuwt Gitte Tiesjema, onderzoeker bij het CBG.

Eerder toonden onderzoekers al aan dat kurkuma een negatieve invloed heeft op een bepaald borstkankermedicijn. Sint Janskruid zou dan weer de afbraak van chemotherapie versnellen en wordt afgeraden in combinatie met antidepressiva. Het zou depressies juist erger maken.

De tien kruidenmiddeltjes waar het CBG voor waarschuwt zijn:

1. Amerikaanse Ginseng

2. Danshen of rode salie

3. Geelwortel of kurkuma

4. Groene thee

5. Japanse notenboom of ginkgo

6. Knoflook

7. Mariadistel

8. Rode zonnehoed

9. Sint-janskruid

10. Valeriaan

Voor uitleg over de gevaren van deze kruiden verwijzen wij u naar de website van het CBG.