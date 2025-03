Patiënt met zeer besmettelijke, vergevorderde schurft opgenomen in UMC Groningen

In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een patiënt opgenomen met een zeer besmettelijke vorm van schurft. Het ziekenhuis laat weten dat de persoon in isolatie ligt en dat er nog geen andere besmettingen zijn vastgesteld.

Vanwege privacy zijn er geen details bekendgemaakt over de patiënt. Ook is niet duidelijk hoe de zeldzame variant, scabiës crustosa, is opgelopen. Volgens het ziekenhuis kan iemand al besmet raken door kort zorgcontact, in dezelfde kamer zijn of door contact met kleding of beddengoed van de patiënt.

Zeldzame variant

Deze variant van schurft komt nauwelijks voor in Nederland. "De laatste keer dat we een patiënt met deze vorm in het ziekenhuis hadden, was veertien jaar geleden", zegt een woordvoerder van het UMCG tegen RTV Noord. "Dat bleef toen bij één geval. Dat laat wel zien hoe zeldzaam dit is."

Volgens het ziekenhuis lopen bezoekers, patiënten en mensen met een afspraak op de polikliniek geen risico op besmetting. Extra voorzorgsmaatregelen zijn niet nodig.

Wat is scabiës crustosa?

Schurft wordt veroorzaakt door de schurftmijt, een klein diertje dat zich in de huid nestelt en zorgt voor jeuk en huidirritatie. Deze speciale variant, scabiës crustosa, is een vergevorderd stadium waarbij er veel mijten in en op de huid zitten. Korsten en huidschilfers zitten vol met mijten, waardoor besmetting snel kan plaatsvinden.

Mensen met een verminderde weerstand lopen meer kans om deze vorm te krijgen. Behandeling gebeurt onder toezicht van een dermatoloog, die ook bepaalt hoelang iemand in isolatie moet blijven.

Bron: RTV Noord