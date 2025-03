Economie eurozone iets sterker gegroeid in vierde kwartaal

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van vorig jaar nog iets sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg de groei 0,2 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Eerder werd nog een plus van 0,1 procent gerapporteerd en bij een eerste raming in januari ging het om stagnatie.

De iets sterkere groei is te danken aan hogere bestedingen van consumenten en overheden en meer investeringen. Daar stond wel een krimp van de export en import tegenover. Voor de gehele Europese Unie werd voor het vierde kwartaal een vooruitgang van 0,4 procent gemeld door Eurostat. Dat was eerder nog 0,2 procent.

Het statistiekbureau uit Luxemburg stelde ook de groei van de eurozone over heel 2024 naar boven bij tot 0,9 procent. Dat was eerder nog 0,7 procent. De economie van de EU groeide vorig jaar volgens de nieuwe ramingen met 1 procent.