Poepen doe je 's morgens

Het is volgens de wetenschap het beste om 's morgens de poepen. Daarop is ons darmstelsel ingesteld. "Zodra we zijn ontwaakt gaat er in onze darmen een alarm. Daarop begint de dikke darmen de inhoud te kneden - met zogenaamde peristaltische bewegingen - in de richting van de uitgang." 's Nachts ligt dat proces bijna stil. Maar na het ontwaken begint het met extra kracht. De ingewanden zijn dan wel aan het werk: ze veteren het voedsel dat van de dag nog over is. (Als je veel hebt gedronken zijn al die processen overigens ontregeld). De natuur heeft het zo geregeld dat het kort na ontwaken tijd wordt om je te ontlasten. Veel mensen doen dar niet, omdat ze 's morgens gewoon geen tijd hebben in de drukke ochtendroutine. Het is niet onderzocht of het erg is om niet te poepen op[ het moment dat de natuur heeft bedacht, 's morgensHet hoeft van de natuur niet per se iedere dag. Voor sommige mensen is eens in de twee of drie dagen oké. En het scheelt ook of je in je eigen omgeving bent. Veel mensen kunnen niet als ze op vreemde bodem zijn.